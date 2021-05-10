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10.05.2021 11:25
Рубрика: В мире

В Узбекистане опровергли возможность размещения американских военных баз

Текст: Юрий Когалов

Оборонная доктрина Узбекистана не предусматривает размещение иностранных военных баз и объектов на территории страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны республики.

Фото: Олег Кулешов
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Как подчеркнули в военном ведомстве, комментируя публикацию в Wall Street Journal о возможности размещения в странах Средней Азии американских войск, которые выводят из Афганистана, Узбекистан проводит политику неучастия вооруженных сил страны в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом. Это прописано в основополагающих документах, в том числе Конституции. Там же говорится о недопущении размещения на территории Узбекистана иностранных военных баз и объектов.

Прежде США использовали военный аэродромом "Ханабад" в Кашкадарьинской области Узбекистан, но в 2005 году по требованию Ташкента американцы покинули его и перебазировались в Киргизию.

В связи с начавшимся выводом войск США и НАТО из Афганистана газета Wall Street Journal попыталась предположить, где будут размещены эти силы. Как отмечает издание со ссылкой на представителей Пентагона, в качестве возможных мест будущей дислокации войск рассматриваются соседние с Афганистаном страны Средней Азии, государства Персидского Залива и отдельные корабли ВМС. По мнению ряда политиков, Узбекистан и Таджикистан для этого подходят лучше всего. В настоящее время идет изучение данного вопроса, и Вашингтон еще не обращался ни к одной стране с такими запросами.

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