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10.05.2021 15:18
Рубрика: В мире

Военные поддержали генералов, предупредивших о риске распада Франции

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Если французские власти думали, что, пригрозив наказать генералов-отставников за их открытое письмо с предупреждением о риске распада страны, решат проблему, то они жестоко ошибались.
Фото: JEFF PACHOUD / AFP Фото: JEFF PACHOUD / AFP
Фото: JEFF PACHOUD / AFP

Не прошло и двух недель, как на сайте еженедельника Valeurs actuelles было опубликовано еще одно послание, адресованное президенту Пятой республики, парламентариям, генералитету. На этот раз авторами стали действующие военнослужащие, которые однозначно высказались в поддержку генералов. Хотя они не стали открывать свои имена, судя по всему, чтобы избежать санкций со стороны начальства, под этим обращением всего лишь за сутки поставили подписи уже свыше 76 тысяч французов, а почти полутора миллиона - прочитали.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
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Авторы обращения резко критикуют власти за их реакцию по отношению к ветеранам. "Наши старшие товарищи - бойцы, заслуживающие уважения, те, чью честь вы попирали последние недели, - говорится в письме, - это тысячи слуг Франции, а их письмо проникнуто здравым смыслом, это - солдаты, отдавшие лучшие годы жизни защите нашей свободы".

По мнению военных, а речь идет о тех, как следует из письма, был задействован в боевых действиях в Афганистане, Мали и других горячих точках, крайне несправедливо называть "мятежниками" людей, чья "вина состоит только в том, что любят свою страну и скорбят о ее явном падении".

Несмотря на статус, который предписывает вооруженным силам политический нейтралитет, военнослужащие посчитали своим долгом сказать "свою правду" о положении в стране.

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А оно, по их мнению, вызывает серьезные опасения. Ведь авторы письма, как в нем подчеркнуто, "видят насилие в городах и селениях", примеры чему, заметим, множатся с каждым днем. Совсем недавно в центре Авиньона торговец наркотиками застрелил 40-летнего полицейского Эрика Массона, вызвав протестную волну правоохранителей по всей стране. Чуть позже в ночь на 9 мая на юге Франции в приморском городе Фрежюс 50 парней из районов с компактным проживанием выходцев из эмигрантской среды атаковали ажанов, посмевших напомнить им о санитарных ограничениях. Забросали камнями, подожгли несколько машин и магазинов. В тот же день в Мюро (департамент Ивелин) майор полиции получил травму лица в результате нападения группы "молодых людей", как в местных политкорректных СМИ называют молодчиков с окраин. И такое происходит во Франции чуть ли не ежедневно.

Авторы обращения указывают на "разобщенность сообществ, что пускает корни в публичном пространстве и дебатах", и на то, что "ненависть к Франции, ее истории становится нормой". Они также солидарны с генеральским предупреждением о "риске гражданской войны", которую могут спровоцировать "фанатичные сторонники" столь модной сейчас на Западе антиколониальной и расовой идеологии.

В письме содержится прямой призыв к правящим элитам трезво взглянуть на реальное положение вещей: "Действуйте, господа… Речь идет о выживании нашей и вашей страны".

Откликнутся ли? Надо полагать, властям на этот раз не удастся отмахнуться от нарастающей фронды в рядах "великого немого", как здесь называют армию, который решил, что больше не может молчать.

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