Французские военные подготовили второе коллективное обращение к властям

Французский еженедельник Valeurs actuelles в воскресенье опубликовал послание группы действующих военных, выступивших в поддержку направленного ранее властям Франции открытого письма. Авторы осудили реакцию руководства страны на обращение офицеров, предупредивших о риске гражданской войны.

"К ним отнеслись, как к мятежникам, когда их единственный грех - любовь к своей стране", - цитирует письмо ТАСС. В послании отмечается, что военные видят насилие в городах и деревнях, что "ненависть к Франции и ее истории становится нормой". По их мнению, во Франции "уже тлеет гражданская война". В письме содержится призыв к властям действовать.

Напомним, первое коллективное открытое письмо французских военных было направлено президенту страны Эмманюэлю Макрону в апреле. В нем говорилось о том, что Франции грозит "смертельная опасность": уровень насилия на улицах растет, а исламисты устанавливают порядки, противоречащие конституции. Военные отметили, что бездействие властей приведет к взрыву и вмешательству армии, которая возьмет на себя миссию по защите ценностей цивилизации.

Позже это обращение вызвало критику. Начальник штаба вооруженных сил генерал Франсуа Лекуантр заявил, что каждый солдат предстанет перед высшим военным советом и может быть "исключен со службы" или "немедленно отправлен в отставку".