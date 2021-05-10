Новости

Возобновлены поиски пропавшего в лесу главы омского минздрава 06:53
Французские военные подготовили второе коллективное обращение к властям 06:35
Израильские танки нанесли удар по объектам ХАМАС в Газе 05:48
Bloomberg предупредил о росте цен на топливо в США после кибератаки 05:36
WSJ: США могут разместить выведенные из Афганистана войска в соседних странах 05:15
Адвокат рассказала об основаниях для повышения зарплаты на треть 04:40
В МВД назвали самые частые способы обмана граждан 04:39
Пушков посоветовал Байдену не мечтать о возвращении РФ к состоянию 90-х годов 02:47
Известный архитектор Хельмут Ян погиб в ДТП в пригороде Чикаго 02:19
Дипломаты посольства РФ в США посадили сирень в честь Дня Победы 02:02
The National Interest рассказал об уязвимости американской армии 01:45
Эмир Кустурица поздравил жителей Сербии и России с Днем Победы 01:05
ПСЖ потерял очки в матче с "Ренном" и рискует уступить титул "Лиллю" 00:47
"Реал" с трудом ушел от поражения в матче с "Севильей" 00:39
"Ювентус" крупно проиграл "Милану" и покинул зону Лиги чемпионов 00:02
В США на вечеринке в честь дня рождения произошло массовое убийство 09.05.2021
Опровергнута информация об обнаружении главы омского минздрава 09.05.2021
Президент Армении принял участие в акции "Бессмертный полк" онлайн 09.05.2021
Кассу кинопроката России возглавила комедия Марюса Вайсберга 09.05.2021
В гостинице в США произошла стрельба: один человек погиб, семеро ранены 09.05.2021
Президент Сербии поздравил граждан с Днем Победы на русском языке 09.05.2021
Митрополит Киевский Онуфрий провел литию по погибшим во Второй мировой 09.05.2021
Макрон приветствовал ограничение ЕС на вакцину AstraZeneca 09.05.2021
Андрей Воробьев поздравил ветеранов и жителей Подмосковья с Днем Победы 09.05.2021
Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем Победы 09.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
10.05.2021 06:35
Рубрика: В мире

Французские военные подготовили второе коллективное обращение к властям

Французский еженедельник Valeurs actuelles в воскресенье опубликовал послание группы действующих военных, выступивших в поддержку направленного ранее властям Франции открытого письма. Авторы осудили реакцию руководства страны на обращение офицеров, предупредивших о риске гражданской войны.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Французский пилот-новобранец сообщил об "унизительной дедовщине"

"К ним отнеслись, как к мятежникам, когда их единственный грех - любовь к своей стране", - цитирует письмо ТАСС. В послании отмечается, что военные видят насилие в городах и деревнях, что "ненависть к Франции и ее истории становится нормой". По их мнению, во Франции "уже тлеет гражданская война". В письме содержится призыв к властям действовать.

Напомним, первое коллективное открытое письмо французских военных было направлено президенту страны Эмманюэлю Макрону в апреле. В нем говорилось о том, что Франции грозит "смертельная опасность": уровень насилия на улицах растет, а исламисты устанавливают порядки, противоречащие конституции. Военные отметили, что бездействие властей приведет к взрыву и вмешательству армии, которая возьмет на себя миссию по защите ценностей цивилизации.

Позже это обращение вызвало критику. Начальник штаба вооруженных сил генерал Франсуа Лекуантр заявил, что каждый солдат предстанет перед высшим военным советом и может быть "исключен со службы" или "немедленно отправлен в отставку".

В мире Европа Франция

Главное сегодня

Песков объяснил слова Путина о "недобитых карателях"
Пушков посоветовал Байдену не мечтать о возвращении РФ к состоянию 90-х годов
На Кипре отменили карантин для привитых туристов
Адвокат рассказала об основаниях для повышения зарплаты на треть
Путин назначил Рябкова представителем по вопросу денонсации ДОН
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Русская школа в Чехии оказалась под угрозой закрытия