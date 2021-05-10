Дело оказалось непростое. Незастрахованными по ОСАГО оказались оба участника аварии. Но полис на автомобиль виновника был. Правда, за рулем оказался водитель, в него не вписанный.
Авария произошла в марте 2019 года. В автомобиль некоего Салихова врезалась машина, которой управлял некто Балаов. Машина виновника была застрахована по ОСАГО, поэтому Салихов обратился за выплатой к страховщику виновника.
По идее, он должен был обращаться за прямым возмещением ущерба к своему страховщику. Но так как его ответственность не была застрахована, он подал заявление в страховую компанию виновника. И это вполне законно.
Страховщик признал случай страховым и даже выплатил Салихову чуть больше 100 тысяч рублей. Но пострадавший посчитал, что это явно заниженная сумма. Он провел независимую оценку ущерба, которая насчитала более 400 тысяч даже с учетом износа, и обратился к страховщику с требованием доплаты. Страховщик проигнорировал его обращение.
Тогда пострадавший пошел к финансовому омбудсмену, который не принял его обращение. Салихов подал заявление в суд, и суд первой инстанции частично удовлетворил требования пострадавшего. Он справедливо указал: страховщик признал факт наступления страхового случая, но возмещения ущерба в полном объеме в установленные сроки не произвел. Суд обязал страховщика заплатить спорную часть суммы - 230 тысяч рублей, а также неустойку в размере 170 тысяч и штраф в размере 130 тысяч рублей. А также оплатить независимую экспертизу и почтовые расходы.
Но страховщик подал апелляцию. И апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, указав, что Балаов не был вписан в полис, оформленный на машину, причинившую ущерб. А сам Салихов "не указан ни в страховом полисе, ни в материалах о ДТП", да и полис на его имя на поврежденный автомобиль не выдавался.
Обрадованный страховщик тут же заявил, что выплаты истцу произведены отделом убытков ошибочно, в связи с чем будет заявлен иск о взыскании с него выплаченных сумм. Кассационный суд почему-то поддержал это решение.
Однако Верховный суд пришел к другим выводам. Он указал, что по закону об ОСАГО потерпевший, не застраховавший свою гражданскую ответственность, вправе направить страховщику, застраховавшему ответственность причинителя вреда, заявление о страховом возмещении в связи с нанесением ущерба его имуществу. При этом оснований для освобождения страховщика от выплаты из-за незастрахованной ответственности потерпевшего не имеется. Доводы суда апелляционной инстанции о том, что истец не включен в страховой полис причинителя вреда, какого-либо значения не имеют, поскольку это законом об ОСАГО не предусмотрено.
Довод о том, что водитель Балаов не включен в полис страхования в качестве лица, допущенного к управлению автомобилем, также не основание для отказа в выплате.
В силу прямой нормы закона об ОСАГО страховщик имеет право регресса к водителю, не включенному в число допущенных к управлению по договору ОСАГО, однако не освобождается от выплаты страхового возмещения потерпевшему, подчеркнул Верховный суд.
Он также напомнил: судом первой инстанции установлено, что гражданская ответственность виновника ДТП застрахована. Этот факт был признан и страховой компанией, частично выплатившей страховое возмещение.
Поэтому ВС отменил решения судов апелляционной и кассационной инстанций и направил дело на новое рассмотрение в кассационный суд.