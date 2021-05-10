Если пострадавший в аварии не застрахован по ОСАГО - это не повод отказывать ему в возмещении ущерба. В законе такого повода для отказа не предусмотрено. Казалось бы, истина очевидна. Но, как выяснилось, не для всех. Верховному суду пришлось восстанавливать справедливость, потому что суды нижестоящие придумали весьма странное основание для того, чтобы страховщик не возмещал ущерб.

Ущерб даже от такой аварии дол-жен быть возмещен пострадавшему вне зависимости от страховки. Фото: Сергей Михеев/РГ

Дело оказалось непростое. Незастрахованными по ОСАГО оказались оба участника аварии. Но полис на автомобиль виновника был. Правда, за рулем оказался водитель, в него не вписанный.

Авария произошла в марте 2019 года. В автомобиль некоего Салихова врезалась машина, которой управлял некто Балаов. Машина виновника была застрахована по ОСАГО, поэтому Салихов обратился за выплатой к страховщику виновника.

По идее, он должен был обращаться за прямым возмещением ущерба к своему страховщику. Но так как его ответственность не была застрахована, он подал заявление в страховую компанию виновника. И это вполне законно.

Страховщик признал случай страховым и даже выплатил Салихову чуть больше 100 тысяч рублей. Но пострадавший посчитал, что это явно заниженная сумма. Он провел независимую оценку ущерба, которая насчитала более 400 тысяч даже с учетом износа, и обратился к страховщику с требованием доплаты. Страховщик проигнорировал его обращение.

Тогда пострадавший пошел к финансовому омбудсмену, который не принял его обращение. Салихов подал заявление в суд, и суд первой инстанции частично удовлетворил требования пострадавшего. Он справедливо указал: страховщик признал факт наступления страхового случая, но возмещения ущерба в полном объеме в установленные сроки не произвел. Суд обязал страховщика заплатить спорную часть суммы - 230 тысяч рублей, а также неустойку в размере 170 тысяч и штраф в размере 130 тысяч рублей. А также оплатить независимую экспертизу и почтовые расходы.

Но страховщик подал апелляцию. И апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, указав, что Балаов не был вписан в полис, оформленный на машину, причинившую ущерб. А сам Салихов "не указан ни в страховом полисе, ни в материалах о ДТП", да и полис на его имя на поврежденный автомобиль не выдавался.

Обрадованный страховщик тут же заявил, что выплаты истцу произведены отделом убытков ошибочно, в связи с чем будет заявлен иск о взыскании с него выплаченных сумм. Кассационный суд почему-то поддержал это решение.

Однако Верховный суд пришел к другим выводам. Он указал, что по закону об ОСАГО потерпевший, не застраховавший свою гражданскую ответственность, вправе направить страховщику, застраховавшему ответственность причинителя вреда, заявление о страховом возмещении в связи с нанесением ущерба его имуществу. При этом оснований для освобождения страховщика от выплаты из-за незастрахованной ответственности потерпевшего не имеется. Доводы суда апелляционной инстанции о том, что истец не включен в страховой полис причинителя вреда, какого-либо значения не имеют, поскольку это законом об ОСАГО не предусмотрено.

Оснований для освобождения страховщика от выплаты ущерба из-за того, что потерпевший не застраховал свою ответственность, не имеется

Довод о том, что водитель Балаов не включен в полис страхования в качестве лица, допущенного к управлению автомобилем, также не основание для отказа в выплате.

В силу прямой нормы закона об ОСАГО страховщик имеет право регресса к водителю, не включенному в число допущенных к управлению по договору ОСАГО, однако не освобождается от выплаты страхового возмещения потерпевшему, подчеркнул Верховный суд.

Он также напомнил: судом первой инстанции установлено, что гражданская ответственность виновника ДТП застрахована. Этот факт был признан и страховой компанией, частично выплатившей страховое возмещение.

Поэтому ВС отменил решения судов апелляционной и кассационной инстанций и направил дело на новое рассмотрение в кассационный суд.