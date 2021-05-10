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Рубрика: В мире

WSJ: Мелинда Гейтс добивалась развода с Биллом с 2019 года

Текст: Максим Макарычев
Билл и Мелинда Гейтс. Фото: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Билл и Мелинда Гейтс. Фото: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Билл и Мелинда Гейтс. Фото: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Мелинда Гейтс добивалась развода с Биллом с 2019 года после того, как его встречи с Джеффри Эпштейном стали достоянием общественности. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, отмечая, что все это время Гейтс постоянно общалась с несколькими известными юристами. Объявление о разводе на прошлой неделе потрясло филантропические и бизнес-сообщества Америки. Пара была вместе 27 лет, всегда демонстрируя на публике уважение и искренние чувства по отношению друг к другу.

Фото: REUTERS
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"После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак, - говорится в совместном заявлении Билла и Мелинды Гейтс, опубликованном в Twitter. - За последние 27 лет мы вырастили троих невероятных детей и создали фонд, который работает во всем мире, чтобы позволить всем людям вести здоровую и продуктивную жизнь". В совместном заявлении подчеркивается что они планируют продолжить совместную работу над Фондом Билла и Мелинды Гейтс.

Оба пока не раскрыли причину того, что привело к разводу. Однако, по данным газеты, Мелинда была расстроена связью своего теперь уже бывшего мужа с преступником Джеффри Эпштейном, и именно это обстоятельство считается одной из основных причин раскола в семье. Несколько человек, близких к паре, заявляли: Мелинда была "в ярости" из-за отношений ее мужа с Эпштейном. Известно, что пара встретилась с Эпштейном в Нью-Йорке в его особняке в Верхнем Ист-Сайде в сентябре 2013 года. Как уточнила газета Daily Beast, вскоре после этого Мелинда рассказала друзьям о своем дискомфорте от встречи.

Джеффри Эпштейн, осужденный за сексуальные преступления и совершивший самоубийство в тюрьме, сумел заманить в свою орбиту удивительное множество богатых, влиятельных и известных мужчин. В его окружении были миллиардеры (Лесли Векснер и Леон Блэк), политики (Билл Клинтон и Билл Ричардсон), лауреаты Нобелевской премии (Мюррей Гелл-Манн и Фрэнк Вильчек) и даже члены королевской семьи (британский принц Эндрю). NYT уточняет, что, тем не менее, мало кто из них может сравниться по престижу и власти со вторым по величине богатства человеком в мире Биллом Гейтсом.

Соучредитель Microsoft, чье состояние было вложено в крупнейшую в мире благотворительную организацию, сделал все возможное, чтобы свести к минимуму свои связи с Эпштейном. "У меня не было с ним деловых отношений или дружбы", - сказал он в интервью The Wall Street Journal в апреле.

В мире США Билл Гейтс

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