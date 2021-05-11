Адвокат назвала незаконные требования сотрудников ДПС

Как определить, какие требования сотрудников ДПС являются законными, а какие - нет? Об этом рассказала адвокат Надежда Ермолаева. Она напомнила, что по общим правилам гражданин обязан подчиняться представителям правопорядка, иначе ему может грозить административная ответственность и арест.

Эксперт отметила, что помимо Конституции, Закона о полиции и КоАП деятельность сотрудников ДПС регулируется федеральными законами о безопасности дорожного движения, правилами дорожного движения и Административным регламентом согласно приказа МВД.

Этими документами регулируется, например, почему водитель не обязан выходить из машины при остановке инспекторами: в условиях интенсивного движения это создает опасность для его жизни. "То же самое касается требования "дыхнуть в трубочку" - автомобилист имеет право потребовать освидетельствования в медицинском учреждении, а не на дороге, однако отказаться в принципе от процедуры - не может", - цитирует адвоката "Прайм".

Бывает, что инспектор требует произвести осмотр или досмотр автомобиля. Здесь тоже есть ряд ограничений, например, в большинстве случаев обязательно составление протокола и присутствие понятых, заключила Ермолаева.

Ранее юристы уточнили, когда за оставление места аварии не лишат прав. Обычная ситуация, водитель задел чью-то машину на парковке во дворе, остались небольшие царапины на бамперах. Но искать владельца машины - большая проблема. А вызывать ГИБДД из-за такой мелочи, на первый взгляд, совершенно не стоит. Поэтому виновник аварии оставляет под дворником записку со своим номером телефона и уезжает. Но формально он покинул место происшествия. Юристы говорят, что в этой ситуации водителя не лишат прав, поскольку нет умысла скрываться и контакты оставлены, но доказывать это придется в суде.