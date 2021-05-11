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Батиста присоединился к Крэйгу в сиквеле "Достать ножи"

Новости
    11.05.2021, 12:54
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Во второй части детективной линейки Райана Джонсона "Достать ножи" пополнение. Как сообщает Variety, к проекту присоединился "Дракс Разрушитель" - актер и рестлер Дэйв Батиста. Кого именно он сыграет - не уточнено (на Netflix назначение не комментируют). Сюжет тоже не разглашается.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним: главную роль вновь исполнит Дэниел Крэйг, тогда как весь остальной каст, как ожидается, будет полностью обновлен (но это не точно). Кстати, ранее Крэйг и Батиста уже работали вместе - на "Спектре" бондианы.

Первый фильм вышел в 2019 году, был принят тепло и собрал отличную кассу. А через некоторое время вездесущий Netflix подсуетился и приобрел сиквел и триквел за достаточно диковатые 469 миллионов долларов, предоставив Джонсону полную творческую свободу.

Съемки второй части должны начаться этим летом.

Ранее Батиста рассказал, что появление в образе Дракса в третьих "Стражах Галактики" может стать для него прощальным.

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