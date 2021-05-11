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11.05.2021 17:10
Рубрика: В мире

Болгария возобновила выдачу виз в 22 городах России

Текст: Василий Кошкин
Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости
Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости

Визовые центры Болгарии, расположенные в 22 российских городах, начали прием документов на краткосрочную визу категории С, сообщает "Интерфакс".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Иркутске, Казани, Хабаровске, Краснодаре, Красноярске, Мурманске, Нижнем Новгороде, Новороссийске, Новосибирске, Омске, Перми, Петрозаводске, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Уфе, Владивостоке, Калининграде и Екатеринбурге. Визовые центры Болгарии в других 37 городах будут возобновлять работу поэтапно.

Болгария открыла границы для туристов с 1 мая. Въехать в страну могут люди с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее 72 часов до прибытия, или с антигенным тестом, сделанным за 48 часов до пересечения границы. Кроме того, не возникнет проблем у туристов, сделавших прививку от COVID-19. Российская вакцина "Спутник V" вошла в список, одобренный болгарским минздравом.

В мире Европа Болгария Экономика Туризм Пандемия коронавируса COVID-19

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