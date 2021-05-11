Что делать, чтобы WhatsApp продолжил работать после 15 мая

В грядущую субботу, 15 мая, в силу вступят новые правила WhatsApp. Они предусматривают передачу расширенного перечня пользовательских данных в материнскую компанию Facebook.

С этого дня часть пользователей столкнется с ограничениями в работе мессенджера. В частности, они не смогут читать и отправлять сообщения - от былой функциональности останутся только уведомления и входящие звонки. Позднее будут отключены и они.

Чтобы остаться на связи и пользоваться всеми возможностями WhatsApp, пользователям будет необходимо принять новые правила использования сервиса, нажав на соответствующую кнопку в приложении. Те, кто не согласен передавать в Facebook больше личны данных, чем раньше, могут отказаться от использования мессенджера, однако впоследствии у них будет возможность изменить решение - аккаунт компания удалять не будет.

"Неотклоняемое напоминание" будет появляться постепенно у всех пользователей. Несогласным пользователям также предлагается скачать архив чатов. Напомним, что с января этого года работает перенос переписки из WhatsApp в Telegram.