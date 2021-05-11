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Что делать, чтобы WhatsApp продолжил работать после 15 мая

Текст:   Антон Благовещенский
11.05.2021,  
12:30
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В грядущую субботу, 15 мая, в силу вступят новые правила WhatsApp. Они предусматривают передачу расширенного перечня пользовательских данных в материнскую компанию Facebook.

С этого дня часть пользователей столкнется с ограничениями в работе мессенджера. В частности, они не смогут читать и отправлять сообщения - от былой функциональности останутся только уведомления и входящие звонки. Позднее будут отключены и они.

Названы приложения, которым не место в смартфоне

Чтобы остаться на связи и пользоваться всеми возможностями WhatsApp, пользователям будет необходимо принять новые правила использования сервиса, нажав на соответствующую кнопку в приложении. Те, кто не согласен передавать в Facebook больше личны данных, чем раньше, могут отказаться от использования мессенджера, однако впоследствии у них будет возможность изменить решение - аккаунт компания удалять не будет.

"Неотклоняемое напоминание" будет появляться постепенно у всех пользователей. Несогласным пользователям также предлагается скачать архив чатов. Напомним, что с января этого года работает перенос переписки из WhatsApp в Telegram.

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