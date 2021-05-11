Десятки тысяч человек поддержали обращение военных к властям Франции

По данным на вечер 10 мая, свыше 200 тысяч человек подписались под письмом, в котором французские военные выступили в поддержку отставных генералов, предупредивших об угрозе распада страны. Обращение опубликовано на сайте Valeurs actuelles.

Первое коллективное открытое письмо французских военных было направлено президенту страны Эмманюэлю Макрону в апреле. В нем говорилось о том, что Франции грозит "смертельная опасность": уровень насилия на улицах растет, а исламисты устанавливают порядки, противоречащие конституции. Военные отметили, что бездействие властей приведет к взрыву и вмешательству армии, которая возьмет на себя миссию по защите ценностей цивилизации.

Второе письмо французский еженедельник Valeurs actuelles опубликовал в минувшее воскресенье. В нем группа действующих военных осудила реакцию руководства страны на обращение офицеров, предупредивших о риске гражданской войны. По их мнению, во Франции "уже тлеет гражданская война". В письме содержится призыв к властям действовать.