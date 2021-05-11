Digital IP провел вебинар для предпринимателей Калининграда

Новости

Новое жилье в Подмосковье будут строить по принципу "дворы без машин" 15:09
Спецборт МЧС вылетел в Казань для эвакуации пострадавших при стрельбе 15:04
В Петербурге задержали родителей избитой семилетней девочки 15:02
Ди Каприо выложил первый кадр из нового фильма Скорсезе 15:00
В ГД предложили установить до 20 лет лишения свободы за сбыт оружия 14:49
Семьи погибших при стрельбе в казанской школе получат по 1 млн рублей 14:34
Предложено создать систему для отслеживания в Сети "преступных намерений" 14:33
Минфин предложит повысить налог на выплату доходов в Швейцарию и Сингапур 14:32
В Швейцарии 500 человек получат ежемесячный базовый доход для эксперимента 14:21
В Татарстане проверят всех владельцев оружия после стрельбы в школе 14:20
Мэр Казани назвал нападение на школу террористическим актом 14:07
Клишас исключил возвращение смертной казни в России 14:05
Уральский метеоролог рассказала, каким будет лето 13:58
Балтийский флот получил боевые машины пехоты БМП-3 13:57
Школьницы рассказали, как им удалось выбраться при нападении на школу 13:55
Российский Су-30 перехватил над Черным морем три самолета ВВС Франции 13:54
Дополнительный инструктаж провели в школах Москвы после трагедии в Казани 13:38
Евросоюз выразил соболезнования жертвам стрельбы в школе в Казани 13:37
В Москве обокрали звезду "Перевала Дятлова" и Happy End Лену Тронину 13:35
Уральские школы проверят на безопасность после стрельбы в Казани 13:33
Семьям погибших и пострадавших в школе в Казани окажут помощь 13:25
Зюганов назвал стрельбу в Казани попыткой запугать общество 13:22
Вышел трейлер 2-го сезона антологии Финчера "Любовь. Смерть. Роботы" 13:20
В Удмуртии усилят меры безопасности в школах и детских садах 13:19
Голикова: Самолет МЧС с медицинскими специалистами отправится в Казань 13:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
11.05.2021 13:45
Рубрика: Digital

Digital IP провел вебинар для предпринимателей Калининграда

30 апреля в рамках Дней интеллектуальной собственности в Калининграде состоялся организованный совместно с Cоюзом "Калининградская торгово-промышленная палата" вебинар на тему "Оборот интеллектуальных прав: выбор модели и цифровых инструментов". В качестве спикера выступила директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерина Чуковская.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Цифровые технологии позволяют создавать и распространять информацию и нематериальные активы с невероятной скоростью, что значительно упрощает жизнь бизнеса. В связи с этим встает актуальный для многих компаний вопрос о том, как защищать результаты своей интеллектуальной деятельности. Екатерина Чуковская рассказала о выборе оптимальной модели охраны интеллектуальных продуктов и цифровых инструментах, которые предоставляют широкие возможности для управления нематериальными активами. Участники вебинара также узнали, откуда у компании появляются объекты интеллектуальных прав, что такое секрет производства и принудительные лицензии.

Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum
Цифровые технологии спасут художника от бедности, а искусство - от забвения

Произведения и товарные знаки претендуют на охрану формы выражения, а не идеи. Результаты технического творчества, патентоспособные объекты и секреты производства, наоборот, сосредоточены на защите содержания. При этом в авторском праве практически отсутствуют критерии охраны: она предоставляется любому результату творческой деятельности, выраженному в объективной форме, объяснила Екатерина Чуковская: "Авторскому праву все равно, будет ли продукт пользоваться спросом, интересен ли он и полезен. Важно, что это результат целенаправленной деятельности, а не какой-то случайности или механической работы. И главное, чтобы результат этой деятельности был выражен в объективной форме, то есть доступной не только автору, но и тем, кому этот результат потенциально адресован".

Один и тот же объект интеллектуальной собственности может быть предметом разных прав. Обычно компании самостоятельно решают, какому режиму охраны подчинить объект, - это зависит от бизнес-стратегии управления интеллектуальной собственностью. Так, самая простая деталь - шестеренка - может охраняться как произведение науки или даже искусства (если ее чертеж или описание будет использован, к примеру, в комиксе, при создании трехмерной модели или скульптуры). Также этот объект может быть зарегистрирован как промышленный образец, полезная модель и даже изобретение в зависимости от свойств и степени новизны. Это же изображение может быть включено в товарный знак.

По словам Екатерины Чуковской, в бизнесе в основном встречаются четыре группы объектов: результаты художественного и технического творчества, секреты производства и товарные знаки как средства индивидуализации. Как правило все они являются плодом человеческой фантазии, но все чаще приходится иметь дело с результатами функционирования искусственного интеллекта. Вопрос о том, кому должны принадлежать права на такие объекты остается открытым. "Если поначалу искусственный интеллект был лишь техническим инструментом, помогающим восстанавливать полотна Рембрандта и создавать композиции по мотивам творчества Скрябина, то теперь результаты его деятельности уже находятся в обороте - наряду с результатами человеческого творчества. Так, Юрий Абрамович Башмет два года назад на закрытии Зимнего фестиваля искусств в Сочи исполнил с оркестром со сцены произведение, написанное нейросетью", - пояснила Екатерина Чуковская.

Эксперт также рассказала о трех типах лицензий - свободной, открытой и принудительной. Она предположила, что в российском законодательстве в ближайшее время может поменяться система принудительного лицензирования. "Всегда считалось, что принудительная лицензия может быть выдана только судом или в случаях, когда правообладатель отказывается вступать в переговоры или заключать договор. Ситуация с препаратом от коронавируса, ставшая предметом распоряжения российского правительства в конце прошлого года, нестандартная, и, видимо, в критических случаях правом принимать подобные решения будут наделены органы не только судебной, но и исполнительной власти", - высказала предположение Чуковская.

Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности Digital Технологии