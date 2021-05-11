Двум депутатам Рады предъявлены обвинения в госизмене

Генеральная прокуратура Украины предъявила двум депутатам Верховной рады обвинения в государственной измене.

В документах, подписанных генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой, говорится про подозрения в отношении депутатов в плане госизмены и разграбления национальных ресурсов в Крыму. Об этом Венедиктова написала на своей странице в Facebook. При этом она не указала фамилий депутатов, ограничившись буквами "М" и "К".

Как сообщают украинские СМИ, речь идет о депутатах партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, у которого в доме в Киеве в настоящий момент СБУ проводит обыск, а также - о Тарасе Козаке.