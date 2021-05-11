Эксперт рассказала, как правильно мыть клубнику перед едой

Клубнику, правильно сказать ананасную крупноплодную землянику, часто называют фруктовой конфетой, поскольку она содержит разнообразную палитру вкусов и полезных веществ. Как считают врачи, красная ягода улучшает функцию сердца и почек, приводит в порядок желудочно-кишечный тракт и избавляет от бессонницы.

Особенно полезны свежие ягоды клубники, выращенной в естественных условиях в южных регионах России, но их необходимо правильно обработать перед едой.

- Употребление немытых или небрежно вымытых ягод может привести к заражению кишечными инфекциями и паразитарными заболеваниями. Мыть ягоды надо непосредственно перед употреблением. Если вы не планируете есть ягоды в день приобретения, уберите их в холодильник без предварительного мытья. Срок хранения мытой клубники значительно сокращается, - сообщила KP.RU представитель Роспотребнадзора Екатерина Головкова.

Эксперт также советует перед мытьем ягод не удалять зеленые листья чашечки и стебель. Ягоды не нужно замачивать в воде, а промывать следует под струей чистой проточной воды. Для улучшения вкуса вымытые ягоды следует промокнуть бумажным полотенцем, которое уберет лишнюю влагу.

Калорийность клубники составляет 41 ккал на 100 граммов продукта. Благодаря чему она является активным ингредиентом диет и разгрузочных дней. А замороженные ягоды клубники сохраняют практически все витамины и микроэлементы.