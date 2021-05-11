Jeep снова судится с компанией, выпустившей клон Wrangler

Внедорожник Mahindra Thar был представлен в августе 2020 года, и судебный иск к индийскому производителю от Jeep был лишь делом времени.

Напомним, первые выпущенные внедорожники Mahindra - лицензионные Willys. Thar первого поколения унаследовал от "американца" раму и шасси, а вторая генерация, представленная в прошлом году, отказалась в пользу собственных разработок Mahindra. Но общей концепции дизайна индийцы остаются верны, что и вызывает гнев Jeep.

Jeep добился запрета продаж Mahindra Roxor в США: суд признал индийскую компанию плагиатором. Новое судебное разбирательство, как пишет CarAdvice, светит Mahindra в Австралии: на этот раз под огонь юристов Jeep попал Thar, готовящийся выйти на австралийский рынок. Причина всё та же: в Jeep уверены, что Thar "содрал" дизайн с легендарного Wrangler, что нарушает патентные права американского производителя.

Thar - рамный внедорожник с жёстко подключаемым передним приводом, блокировкой заднего дифференциала и понижающей передачей. Бензиновый двигатель объёмом 2,0 литра выдаёт 150 л.с., турбодизель 2,2 литра - 132 л.с., коробки передач - МКП или "автомат" японской компании Aisin. Цена - от 1.2 млн рупий (примерно 1.22 млн рублей).