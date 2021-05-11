Клишас исключил возвращение смертной казни в России

Вариантов, при которых Россия могла бы вернуть смертную казнь нет, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Есть решение Конституционного суда РФ о невозможности возвращения смертной казни у нас в стране", - пояснил он РИА Новости, комментируя инициативу лидера фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергея Миронова.

Напомним, что Миронов после трагедии в Казани предложил предложил вернуть в Уголовный кодекс смертную казнь за убийство детей.