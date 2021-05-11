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11.05.2021 12:31
Рубрика: Власть

Миронов предложил ввести смертную казнь за убийство детей

Текст: Айсель Герейханова

После трагедии в Казани лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил вернуть в Уголовный кодекс смертную казнь.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Мы считаем, что за убийство детей нужно возвращать смертную казнь. Потому что эти уже взрослые оболтусы. Он прекрасно знает, что он будет жить. Он будет сидеть в тюрьме… Если будет смертная казнь, я думаю, что многие бы немножко бы подумали, прежде чем брать в руки оружие и идти убивать своих одноклассников", - сказал он журналистам.

Напомним, что сегодня в Казани в результате стрельбы в школе погибли семь детей и учительница, пострадали еще 20 человек. Такие данные приводит пресс-служба президента Татарстана. В настоящее время в МВД подтвердили задержание террориста.

Власть Право Уголовное право Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Справедливая Россия" Стрельба в школе Казани

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