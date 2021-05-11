Шесть детей попали в реанимацию после нападения на школу в Казани

После ЧП в казанской гимназии шестеро детей находятся в реанимации с различными травмами. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.

Всего в больницы попали более 20 человек, в основном это ученики. Минздрав заявил, что клиники обеспечены всеми необходимыми средствами для лечения, в том числе донорской кровью.

Ранее "РГ" писала что, в результате нападения на школу погибли семь учеников восьмого класса, а также учительница.

Сообщалось, что нападавших было двое: один из них задержан живым. Ему 19 лет, он имел официальное разрешение на оружие. Второй, по некоторым данным, ликвидирован. Позднее МВД Татарстана заявило, что нападение было осуществлено одним человеком.

В регионе 12 мая объявлен траур по погибшим.