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11.05.2021 12:28
Рубрика: Общество

Шесть детей попали в реанимацию после нападения на школу в Казани

После ЧП в казанской гимназии шестеро детей находятся в реанимации с различными травмами. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Всего в больницы попали более 20 человек, в основном это ученики. Минздрав заявил, что клиники обеспечены всеми необходимыми средствами для лечения, в том числе донорской кровью.

Ранее "РГ" писала что, в результате нападения на школу погибли семь учеников восьмого класса, а также учительница.

Сообщалось, что нападавших было двое: один из них задержан живым. Ему 19 лет, он имел официальное разрешение на оружие. Второй, по некоторым данным, ликвидирован. Позднее МВД Татарстана заявило, что нападение было осуществлено одним человеком.

В регионе 12 мая объявлен траур по погибшим.

В регионах Общество Здоровье Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань Стрельба в школе Казани

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