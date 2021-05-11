В Татарстане объявлен траур по погибшим в казанской школе

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура по погибшим в результате стрельбы в казанской гимназии №175.
В республике будут отменены развлекательные мероприятия и приспущены государственные флаги.
Трагедия на улице Файзи в столице РТ произошла утром 11 мая. В результате стрельбы, открытой 19-летним молодым человеком, погибли ученики восьмого класса - три девочки и четыре мальчика. Жертвой нападавшего также стала педагог. Более 20 человек, преимущественно дети, доставлены в городские больницы.