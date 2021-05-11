Глава Татарстана рассказал, что известно о нападавшем на школу Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл на место ЧП в казанской гимназии, где в результате нападения двоих человек погибли ученики.

По информации, которую озвучил глава региона, у одного из стрелявших было официально зарегистрированное оружие.

- Террорист арестован, 19 лет, официально на нем зарегистрировано оружие, - приводит слова Минниханова телеканал "Россия-24".

Нападение на школу произошло сегодня. Во время учебного дня двое человек ворвались в здание и открыли стрельбу. По предварительным данным, погибли 11 человек. После выстрелов в школе прогремел взрыв. По данным ТАСС, некоторые ученики выпрыгнули из окна третьего этажа, чтобы спастись от нападавших.

Один из террористов был задержан, второй ликвидирован в результате спецоперации.

На месте ЧП работают экстренные службы. Все городские школы закрыты на вход.