Косачев: Денонсация Договора по открытому небу - вынужденный шаг

Россия сделала все возможное для сохранения Договора по открытому небу (ДОН), однако в условиях выхода США из этого документа его денонсация становится вынужденным и единственно возможным шагом для Москвы, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Первое и главное - Россия сделала все, чтобы сохранить ДОН. Он разрушается США при пассивной позиции их союзников по НАТО, - заявил он ТАСС. - Для нас денонсация - это вынужденный, но единственно возможный шаг в условиях выхода США из договора".

Сенатор также сообщил, что Совет Федерации готов оперативно рассмотреть закон о денонсации Договора, сразу после того как его примет Госдума.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией ДОН. "22 ноября 2020 г. США под надуманным предлогом вышли из Договора, что существенно нарушило баланс интересов государств - участников Договора, достигнутый при его заключении. Таким образом, был нанесен серьезный ущерб соблюдению Договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности, возникла угроза национальной безопасности Российской Федерации. В этих обстоятельствах принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из Договора", - говорится в пояснительной записке.