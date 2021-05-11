Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу

Президент Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу.

11 мая в 8.28 документ, согласно базе законопроектов Госдумы, был зарегистрирован и направлен председателю Государственной Думы Вячеславу Володину.

Ранее "РГ" сообщала о том, что Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении в парламенте вопроса о денонсации Договора по открытому небу. Напомним, в ноябре прошлого года из ДОН вышли США.