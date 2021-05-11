Косачев: Медведчук и его соратники рискуют стать политзаключенными

Но в ПАСЕ, ПА ОБСЕ и других управляемых из Брюсселя структурах, покровительствующих Киеву в обмен на ответную и абсолютную лояльность и покорность украинских властей, это так не оценят ("перед законом все равны!") и, вне сомнения, не признают (особые права перед законом, по убеждению агрессивного большинства в этих структурах, оппозиция может и должна иметь только в России).

Политика - в большинстве случаев очень грязное дело, когда за неё берутся проповедники однополярного и исключительно либерального мира.

Источник: страница вице-спикера Совета Федерации Константина Косачева в Facebook.