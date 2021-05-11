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11.05.2021 18:48
Рубрика: Общество

Кравцов: Действия сотрудников школы в Казани позволили избежать больших жертв

Текст: Мария Агранович
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов прибыл в Казань. Министр вместе с полпредом президента в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и президентом Татарстана Рустамом Миннихановым провели совещание и навестили в больнице пострадавших при нападении на гимназию №175, где во вторник произошла стрельба.

По словам министра, самоотверженные действия педагогов и сотрудников школы позволили избежать большего числа жертв.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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"Очень важна организация воспитательной работы, чтобы таких случаев больше не повторялось, - передает ТАСС слова главы Минпросвещения с места трагедии. - Очень самоотверженно повели себя учителя. Могло бы быть больше жертв. Учителя действовали по ситуации, обратились к детям, чтобы они зашли в кабинеты, директор школы по рупору тоже объявила об этом".

Сергей Кравцов уточнил, что школа была оборудована кнопкой вызова, которую нажали вовремя, и все соответствующие службы сразу приехали.

Министр также посетил стихийный мемориал, созданный горожанами у стен гимназии, и возложил цветы в память всех погибших.

Напомним, во вторник утром бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек, 21 ранен. Нападавший задержан.

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