Кравцов: Действия сотрудников школы в Казани позволили избежать больших жертв

По словам министра, самоотверженные действия педагогов и сотрудников школы позволили избежать большего числа жертв.

"Очень важна организация воспитательной работы, чтобы таких случаев больше не повторялось, - передает ТАСС слова главы Минпросвещения с места трагедии. - Очень самоотверженно повели себя учителя. Могло бы быть больше жертв. Учителя действовали по ситуации, обратились к детям, чтобы они зашли в кабинеты, директор школы по рупору тоже объявила об этом".

Сергей Кравцов уточнил, что школа была оборудована кнопкой вызова, которую нажали вовремя, и все соответствующие службы сразу приехали.

Министр также посетил стихийный мемориал, созданный горожанами у стен гимназии, и возложил цветы в память всех погибших.

Напомним, во вторник утром бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек, 21 ранен. Нападавший задержан.