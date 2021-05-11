МИД РФ выслал румынского дипломата из России

МИД РФ объявил 11 мая о высылке из России румынского дипломата, объявленного персоной нон грата. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Как сказано на его сайте, посол Румынии в Москве Кристиан Истрате был приглашен 11 мая в МИД РФ, где ему вручили ноту о том, что помощник атташе по вопросам обороны при посольстве Румынии капитан Илиеску объявляется персоной нон грата, и ему надлежит покинуть территорию России в течение 72 часов.

Как отмечено в заявлении МИД РФ, "данный шаг предпринят российской стороной в ответ на ничем не обоснованное объявление румынской стороной 26 апреля "persona non grata" помощника военного атташе при посольстве России в Бухаресте".

Румыния в настоящее время активно сотрудничает с США, проводя американскую политику в черноморском регионе. Как заявил недавно министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, "благодаря союзникам НАТО, Черное море отчасти является "озером НАТО".