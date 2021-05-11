Москалькова призвала повысить возраст для владения оружием

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала увеличить необходимый возраст для владения оружием до 21 года. Это не будет касаться граждан, прошедших службу в Вооруженных силах.

Такое заявление Москалькова сделала на фоне трагических событий в Казани. 19-летний молодой человек открыл стрельбу в местной гимназии. В результате погибли девять человек.

"Мы не имеем права экономить на жизнях детей, подростков и юношей! Это необходимо не "завтра", а уже "позавчера", - приводит РИА Новости слова омбудсмена.

Также она поддержала идею главы государства Владимира Путина усилить контроль над оборотом гражданского оружия.