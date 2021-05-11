Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей

Двое госпитализированных после стрельбы в казанской школе детей находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил журналистам 11 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко. Сейчас за их жизни борются врачи детской клинической больницы.

Еще восемь школьников, по словам министра, получили пулевые ранения. Всего в результате стрельбы в 175 казанской гимназии пострадали 18 детей и 9 человек погибло, из них - один педагог и сотрудник школы. Для помощи в лечении пострадавших в Казань прибыли 39 специалистов из Москвы.

Утром 11 мая бывший ученик казанской гимназии № 175 19-летний Ильназ Галявиев принес с собой огнестрельное оружие и начал стрелять. Вахтеры успели нажать на тревожную кнопку. На место происшествия прибыли силовики. Подросток был задержан. По факту массового убийства возбуждено уголовное дело.