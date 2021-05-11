Песков объяснил решение Путина о выходе России из Договора по открытому небу

Песков напомнил, что Путин не раз приводил аргументацию на этот счет. "Дело в том, что эта система, которая зиждется на системе обмена этой информацией. И если США вышли из этого договора, то они тем не менее пользуются системой обмена информацией в рамках Североатлантического альянса", - пояснил он.

"И те же самые европейские страны, которые остаются в ДОНе, будут делиться этой информацией с США, то есть де-факто США продолжат получать эту же информацию. Но в рамках этого альянса Россия не будет получать эту информацию", - заключил Песков.