Песков: Россия не имеет отношения к хакерским атакам на Colonial Pipeline

Россия не занималась и не занимается хакерскими атаками и сожалеет, что США отказались от сотрудничества в сфере борьбы с киберугрозой. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов про трубопроводную компанию Colonial Pipeline, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия не имеет никакого отношения к этим хакерским атакам. Россия не имела отношение к имевшим ранее место хакерским атакам", - подчеркнул Песков. "Мы категорически не приемлем какие бы то ни было обвинения в наш адрес в этой связи и по-прежнему можем только сожалеть, что США отказываются от какого-либо сотрудничества с нами в противодействии киберугрозам", - сказал он.

Такое сотрудничество - как международное, так и на двусторонней основе - "могло бы помочь в общей борьбе с этим злом - киберпреступлениями", убежден Песков.