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11.05.2021 19:00
Рубрика: Происшествия

Правила оборота оружия планируется ужесточить

Текст: Владимир Баршев
Правила оборота оружия в связи с поручением президента планируется ужесточить. Росгвардия совместно с другими ведомствами готовит соответствующий проект, после стрельбы в казанской школе.

"Поручение будет выполнено, в том числе совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами", - сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Фото: Егор Алеев / ТАСС
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Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о том, что президент России Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правила оборота оружия после ЧП в школе в Казани. "Отдельное поручение было дано главе Росгвардии Виктору Золотову с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший", - цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Уже завтра рабочая группа по контролю за оборотом оружия комитета Госдумы по безопасности собирается рассмотреть соответствующий законопроект.

Ранее депутаты и сенаторы высказывались о том, что необходимо увеличить возраст тех, кто имеет право хранить оружие до 21 года. Также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила повысить возраст владения оружием с 18 до 21 года, сделав исключение только для тех, кто отслужил в Вооруженных силах.

Напомним, что такое предложение звучит не в первый раз. Однако вызывает массу споров, а поэтому остается только инициативой.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Росгвардия Стрельба в школе Казани

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