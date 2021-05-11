Правила оборота оружия планируется ужесточить

"Поручение будет выполнено, в том числе совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами", - сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о том, что президент России Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правила оборота оружия после ЧП в школе в Казани. "Отдельное поручение было дано главе Росгвардии Виктору Золотову с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший", - цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Уже завтра рабочая группа по контролю за оборотом оружия комитета Госдумы по безопасности собирается рассмотреть соответствующий законопроект.

Ранее депутаты и сенаторы высказывались о том, что необходимо увеличить возраст тех, кто имеет право хранить оружие до 21 года. Также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила повысить возраст владения оружием с 18 до 21 года, сделав исключение только для тех, кто отслужил в Вооруженных силах.

Напомним, что такое предложение звучит не в первый раз. Однако вызывает массу споров, а поэтому остается только инициативой.