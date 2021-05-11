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11.05.2021 21:18
Рубрика: Российский автопром

Редкую "Волгу" без пробега с мотором от Chrysler выставили на продажу

Текст: Юрий Зубко
Фото: www.auto.ru Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru

ГАЗ-31105 "Волга" 2008 года выпуска с пробегом в 36 км выставили на продажу на сайте Auto.ru. Главная особенность этого автомобиля - мотор Chrysler, которым оснащали седаны за два года до окончания производства.

Фото: www.instagram.com/rci_news/
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Бензиновая "четверка" объёмом 2,4 литра развивала на седане 137 л.с. и 210 Нм крутящего момента. Работал мотор с пятиступенчатой механической коробкой.

Максимальная скорость была увеличена до 190 км/ч, разгон до 100 км/ч не превышал 11 сек. В конструкцию автомобиля были внесены следующие изменения: перенесены места крепления силового агрегата, балка передней подвески опустилась на 17 мм, ликвидирована часть ребра жесткости на внутренней стороне капота; изменены передаточные числа в коробке передач, ведущий мост был дополнен главными парами 43/11(3,91) и 43/12(3,58), появились топливный насос погружного типа и новая выпускная система.

Продавец утверждает, что маленький пробег автомобиля объясняется тем, что последние 12 лет "Волга" провела на государственной консервации. Кузов машину не имеет повреждений и ржавчины, а салон не несет следов эксплуатации. Кроме того, "Волга" укомплектована кондиционером.

За редкий седан просят 750 тысяч рублей.

Ранее "РГ" сообщала, что москвич продал ГАЗ-24 "Волга" по цене новой Lada. И это не предел.

Фото: www.auto.ru
Фото: www.auto.ru
#ГАЗ