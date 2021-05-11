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11.05.2021 22:45
Рубрика: Общество

Дорога к солнцу

Куда поедут отдыхать школьники
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 101(8452)
Московские школьники этим летом, наконец, поедут отдыхать по льготным путевкам в оздоровительные лагеря. Смены пройдут с учетом антиковидных правил.
Собираем чемоданы - впереди длинные каникулы. И в отличие от прошлого года школьников ждут оздоровительные лагеря. Фото: Сергей Куксин Собираем чемоданы - впереди длинные каникулы. И в отличие от прошлого года школьников ждут оздоровительные лагеря. Фото: Сергей Куксин
Собираем чемоданы - впереди длинные каникулы. И в отличие от прошлого года школьников ждут оздоровительные лагеря. Фото: Сергей Куксин

В прошлом сезоне, напомним, из-за коронавируса многие семьи не смогли отправить детей на морское побережье. В этом году Роспотребнадзор все же разрешил отдыхать в детских лагерях, которые находятся вне региона проживания. Первая смена, как ожидается, возьмет старт с началом каникул. Школьники будут отдыхать в Причерноморье, Крыму, Приазовье, Москве и Подмосковье, в Центральном Черноземье и Средней полосе, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Русском Севере, Урале и в Беларуси. Как рассказали "РГ" в пресс-службе Мосгортура, традиционно самые популярные регионы - Крым и Краснодарский край. Именно эти направления чаще всего выбирают родители для своих детей.

Самые популярные у родителей школьников регионы - Крым и Краснодарский край

Этим летом, объяснили в Мосгортуре, отряды будут заполняться не больше чем на 75 процентов. Массовые мероприятия остаются под запретом. "Дети и сотрудники должны будут заезжать одновременно. Сотрудникам придется пройти тест на ковид максимум за три дня до заезда, а работники пищеблока обязаны пройти дополнительные обследования на кишечные заболевания, - сообщили в Мосгортуре. - Покидать территорию лагеря ни дети, ни персонал во время смены не смогут. Проживание не в лагере для персонала разрешается только в случае еженедельных тестов на коронавирус".

Фото: Сергей Михеев
Кешбэк по детским путевкам запустят после 15 мая

Заявочная кампания, о чем ранее уже писала "РГ", прошла в обычном режиме. Количество заявок на путевки осталось на уровне прошлого года - примерно 70 тысяч. Не изменилась и бесплатная квота на 52 802 места. Половина родителей выбрали сертификат, а половина - путевки. Преимуществом на оздоровительный отдых пользуются те, кто за последние три года никуда не выезжал. Всего за счет бюджета Москвы могут бесплатно отдохнуть дети 12 льготных категорий. В их числе - сироты, инвалиды, школьники из малообеспеченных семей.

Кстати

Вопросы по организации детского отдыха, условиям выдачи льготных путевок можно задать по телефону "горячей линии": 8-800-301-17-70. Ответы можно найти и на mosgortur.ru.

В регионах Общество Семья и дети Экономика Туризм Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Отдых детей в летних лагерях

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