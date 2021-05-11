Москвичи несут цветы и игрушки к представительству Татарстана

Жители Москвы приносят цветы и мягкие игрушки к зданию полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации в Москве в память о жертвах стрельбы в казанской школе. Люди зажигают свечи. Все желающие могут сделать запись в книге соболезнований.

Как сообщает ТАСС, подобные стихийные мемориалы появились также в самой Казани и в Петербурге.

Напомним, минувшим утром вооруженный молодой человек открыл стрельбу в казанской гимназии N175, он уже задержан. Согласно последним данным, девять человек погибли, как минимум 18 детей получили ранения разной степени тяжести. Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 12 мая днем траура по погибшим.