Новое жилье в Подмосковье будут строить по принципу "дворы без машин"

Жилые микрорайоны в Московской области будут строиться без парковок во дворах - такое требование содержится в новых стандартах строительства, которые подмосковные власти планируют внедрить до 1 июля текущего года.

"Мы делаем упор на качество жилья, которое отвечало бы всем запросам новоселов. Поэтому и вводим новые стандарты", - подчеркивает губернатор области Андрей Воробьев. По данным региональных властей, ежегодно в новостройки въезжают более 70 тысяч семей, и всем хочется, чтобы жилье было удобным, а двор безопасным. Поэтому одним из стандартов строительства в Подмосковье станут дворы без машин. Это будет обязательным условием для всех новых проектов жилого строительства, без которых проект не пройдет обязательные согласования, а застройщик не получит разрешение на строительство.

Парковки при этом у многоквартирного дома тоже должны иметься, только их нужно будет вынести за пределы двора. Организовать, например, парковочные места с наружной стороны дома, построить подземный или многоуровневый паркинг. "Допуск во дворы будет оставлен только для машин экстренных служб", - сообщила на заседании правительства региона министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.