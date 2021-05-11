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Текст:   Ирина Рыбникова 
15:09 11.05.2021

Новое жилье в Подмосковье будут строить по принципу "дворы без машин"

Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости

Жилые микрорайоны в Московской области будут строиться без парковок во дворах - такое требование содержится в новых стандартах строительства, которые подмосковные власти планируют внедрить до 1 июля текущего года.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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"Мы делаем упор на качество жилья, которое отвечало бы всем запросам новоселов. Поэтому и вводим новые стандарты", - подчеркивает губернатор области Андрей Воробьев. По данным региональных властей, ежегодно в новостройки въезжают более 70 тысяч семей, и всем хочется, чтобы жилье было удобным, а двор безопасным. Поэтому одним из стандартов строительства в Подмосковье станут дворы без машин. Это будет обязательным условием для всех новых проектов жилого строительства, без которых проект не пройдет обязательные согласования, а застройщик не получит разрешение на строительство.

Парковки при этом у многоквартирного дома тоже должны иметься, только их нужно будет вынести за пределы двора. Организовать, например, парковочные места с наружной стороны дома, построить подземный или многоуровневый паркинг. "Допуск во дворы будет оставлен только для машин экстренных служб", - сообщила на заседании правительства региона министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

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