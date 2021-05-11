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11.05.2021 05:43
Рубрика: Общество

Синоптики сообщили об аномальном тепле в ряде регионов России

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

На этой неделе температуры существенно выше нормы будут в центре Европейской части России. Затем аномальное тепло придет в Приволжский федеральный округ, на Урал и в Сибирь. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: iStock
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По его словам, это летняя погода, и температуры выше нормы. Так, в Москве 11 мая - температура будет примерно на два градуса выше нормы, 12 мая - на три градуса, 13, 14 и 15 мая - уже на 4,5 градуса. Вильфанд уточнил, что температурный фон ожидается от 19 до 25 градусов в течение всей недели в ЦФО. В центре Европейской части страны устанавливается хорошо выраженный антициклон. "Солнечное небо 11, 12 и 13 мая, иногда будут небольшие осадки", - цитирует метеоролога РИА Новости.

В ряде областей Северо-Западного федерального округа (в Новгородской, Ленинградской, Вологодской, Калининградской) в начале недели из-за особенностей перемещения воздушных масс будет даже теплее, чем в Москве. Прогнозируется +21…+25 градусов.

Вильфанд также отметил, что на востоке Европейской территории России ожидаются очень сильные аномалии. Антициклон, который устанавливается в центре Европейской части страны, будет медленно перемещаться на Урал, а температурные отклонения от нормы будут следовать за антициклоном. На среднем Поволжье и в западной Сибири будет на 6-8 градусов выше нормы. В Башкирии, Самарской и Оренбургской областях +27…+32 градуса, в Пермской области +27…+30. Тепло будет и на Таймыре: даже ночью будет около нуля.

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