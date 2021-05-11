Вильфанд: Погода позволяет отключить отопление в Москве на этой неделе

Среднесуточная температура на этой неделе в Москве будет выше +8 градусов. Это соответствует условиям отключения отопления в столице, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, есть правило: отопление прекращается, если среднесуточная температура выше +8. "А тут будет существенно выше, и 15 градусов будет среднесуточная", - цитирует метеоролога РИА Новости. Вильфанд также отметил, что возвращение холодов возможно, но это будет кратковременное понижение температуры.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что с 10 мая началось отключение отопления в домах столицы. Он пояснил, что данный процесс проводится поэтапно и занимает до пяти дней. Сначала отключат отопление на промышленных и административных объектах, затем - в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.