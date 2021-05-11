Спецборт МЧС вылетел в Казань для эвакуации пострадавших при стрельбе

Спецборт МЧС России вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Казань для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате стрельбы в школе, сообщает пресс-служба ведомства.

На борту самолета Ил-76 МЧС России установлены медицинские модули для транспортировки пострадавших в лечебные учреждения Москвы. Во время полета их будут сопровождать врачи отряда "Центроспас" МЧС России, сообщает ТАСС. Также этим бортом в Казань летят психологи МЧС.

Во вторник бывший ученик школы № 175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).