В школах Приамурья усилят меры безопасности после стрельбы в Казани

Во всех образовательных учреждениях Амурской области усилят меры безопасности после стрельбы в одной из школ Казани.

"Поручено усилить пропускной режим, а также оперативно проанализировать морально-психологический климат в ученических и студенческих коллективах", - сообщает пресс-служба правительства региона.

Руководителям учебных заведений предписано провести внеплановые проверки уровня антитеррористической защищенности зданий, пожарной безопасности, работоспособности систем видеонаблюдения и охранной сигнализации.

Во вторник в Казани в результате стрельбы в школе погибли семь детей и учительница, пострадали еще более 20 человек, шестеро находятся в реанимации.