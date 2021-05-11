Мэрия Казани опровергла информацию о стрельбе во второй школе

В мэрии Казани назвали фейком информацию о стрельбе в еще одной школе - на улице Латышских стрелков, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Слухи появились после того, как два человека открыли огонь в гимназии на улице Файзи. По последним данным, в результате погибли 11 человек, еще 32 пострадали - их везут в больницы. Всего в школе в момент ЧП находились 714 детей и около 70 сотрудников.

Власти ограничили вход во все школы города. На место трагедии выехал президент республики Татарстан Рустам Минниханов.