Муфтий приравнял убийство детей в Рамадан к "убийству всего человечества"

Убийство детей в Рамадан в исламе по степени греховности приравнивается к убийству всего человечества, заявил председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) России, глава Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин. Об этом священнослужитель сказал в официальном видеообращении Духовного управления мусульман России, размещенном на официальном YouTube-канале ДУМ.

"Мы молим Аллаха принять души безвинно погибших и удостоить их места в Райской обители. Мы в молитве за тех, кто получил ранения, и просим у Аллаха исцеления для них. Мы молимся и за тех детей, которые стали свидетелями бесчеловечной расправы и получили глубочайшие душевные раны. Мы молим Господа миров о том, чтобы оградил нас от подобных трагедий", - сказал муфтий.

Равиль Гайнутдин выразил соболезнования родным и близким пострадавших от имени ДУМ, Совета муфтиев России (СМР) и "многомиллионной мусульманской уммы, разделяющей боль и безутешное горе семей погибших".

11 мая в результате стрельбы в гимназии №175 города Казани, по данным МВД Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил о том, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК РФ возбудил уголовное дело.