В среду в Казани отменены занятия во всех школах и объявлен день траура. Город переживает страшную трагедию, произошедшую накануне. В первый учебный день после долгих майских выходных в казанскую гимназию № 175 около 10 утра ворвался с оружием 19-летний парень, бывший ученик этой школы, и устроил стрельбу. В результате семеро детей и учитель погибли на месте. Еще один педагог позже умер в больнице. Восемнадцать детей находятся в больницах с ранениями разной степени тяжести, несколько человек - в тяжелом состоянии. Нападавший был задержан на месте преступления через 8 минут после того, как он вошел в школу. Преступник сам вышел с поднятыми руками.

Силовики и экстренные службы прибыли оперативно. Но, к сожалению, убийце хватило всего 8 минут. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Личность подозреваемого была установлена очень быстро. Им оказался 19-летний бывший ученик этой самой школы Ильназ Галявиев. До недавнего времени он был студентом колледжа. Галявиев учился на четвертом курсе по специальности "программирование". Юношу отчислили в апреле из-за многочисленных пропусков занятий и несданных экзаменов. В характеристике учебного заведения говорится, что он был неконфликтным, не имел вредных привычек и уважительно общался с преподавателями и одногруппниками.

По словам его знакомых, Галявиев по неизвестной причине в январе этого года перестал нормально учиться и общаться с кем-либо.

28 апреля парень получил лицензию на использование оружия. Помповое охотничье ружье Hatsan Escort он приобрел в Йошкар-Оле. Все разрешительные документы у преступника имелись, это подтвердили в Росгвардии.

11 мая около половины десятого утра видеокамеры близлежащих домов засняли, как вдоль школьного забора идет молодой человек со скрытым маской лицом. Ильназ Галявиев шел в свою старую школу, в руках у него было ружье. Его никто не остановил. Столкнувшись с прохожим, он помахал ему ружьем. Другая камера зафиксировала, как через несколько минут преступник вошел в здание, выстрелил в охранника, но тот успел нажать на тревожную кнопку. Услышав сирену, учителя закрыли двери классов.

По данным источника "РГ" в правоохранительных органах, в одном из классов педагог не успела вовремя среагировать, туда и ворвался Галявиев, открыв стрельбу. В еще одном незакрытом помещении юноша также ранил другого учителя.

Как выяснилось, за неделю до трагедии Галявиев завел свой канал в мессенджере Telegram. Но подписчиков у него не было. Первое сообщение он опубликовал за несколько минут до выхода из дома в день трагедии. Галявиев назвал себя "богом", а окружающих его людей "биомусором". Написал, что "в мире не должно остаться живности". На допросе Галявиев заявил, что два месяца назад осознал себя богом, после чего начал еще больше всех ненавидеть.

Уже через 15-20 минут после сообщения о теракте был оцеплен весь микрорайон, в котором располагалась гимназия. Корреспонденту "РГ" по пути попадались плачущие родители с учениками - они спешили домой, их дети спаслись.

Девочка-первоклассница рассказала, что им повезло - когда все случилось, у них был урок физкультуры на улице. Так что все спешно покинули территорию школы.

А вот ученицу 7-го класса Олесю нападение застало в кабинете на первом этаже.

- Мы услышали стрельбу и начали выскакивать через окна, - рассказала она.

Пятиклассница Ангелина помнит, как в школу забежал человек с ружьем, потом послышались взрывы и выстрелы. Она и все ее одноклассники тоже смогли убежать.

А вот некоторым ребятам пришлось выпрыгивать со второго и даже с третьего этажей. На одном видео запечатлено, как две девочки прыгают на землю с третьего этажа, травмируются и не могут встать. Они госпитализированы с переломами.

Около ста человек родителей толпились у ограждения. Кто-то рыдал, кто-то пытался созвониться с детьми.

Пожилая женщина уговаривала росгвардейцев пропустить ее. Выяснилось, что у нее там учительницей начальных классов работает сестра.

Учащаяся пятого класса сообщила, что перед стрельбой был слышен звук, похожий на взрыв.

- Во время урока мы услышали взрыв, а потом выстрелы. В коридоре увидела человека с оружием, - поделилась школьница.

На место трагедии во вторник оперативно прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов. Он первым официально заявил журналистам о погибших в результате стрельбы в казанской школе № 175.

- Это большая беда, мы потеряли семь детей, - сообщил Рустам Минниханов. - Это ученики восьмого класса, четверо мальчиков и три девочки. Они погибли здесь, на третьем этаже школы.

Позже выяснилось, что трагедия унесла еще жизнь педагога и сотрудника школы. Как только информация о ЧП появилась в СМИ, интернет заполонили слухи. Количество жертв и пострадавших росло как на дрожжах. В соцсетях даже появились списки пострадавших и сведения о состоянии их здоровья. Оказалось, фейк.

По официальным данным, в результате ЧП пострадал 21 человек, в том числе 18 детей. Все они были доставлены в ведущие многопрофильные больницы республики. Шесть детей - в крайне тяжелом состоянии.

Несмотря на то что пресс-служба президента республики настоятельно просила "не спекулировать на трагедии", в интернете ситуация обрастала новыми "подробностями". В частности, появилось сообщение о том, что в больницах, куда доставлены пострадавшие, не хватает крови.

Минздрав Татарстана эту информацию оперативно опроверг.

- Татарстанские клиники обеспечены всем необходимым, в том числе запасами донорской крови, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Во вторник стало известно, что ранее возбужденное казанскими следователями уголовное дело по факту стрельбы и взрыва в одной из школ Казани будут расследовать московские специалисты. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. "По факту нападения на гимназию № 175, в результате которого погибли люди, следственным управлением СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. Александр Бастрыкин поручил для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования передать все материалы дела в Главное следственное управление центрального аппарата СК", - сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"По указанию председателя СК на место происшествия направлены криминалисты Главного управления криминалистики - с применением необходимой техники они окажут содействие следователям в поиске и фиксации всех следов совершенного преступления", - говорится в сообщении СК.

После трагедии сразу возник вопрос по поводу рамок-металлоискателей. В мэрии Казани удалось узнать, что гимназия № 175 была оборудована рамкой-металлоискателем, а также тревожной кнопкой. Это было сделано за счет муниципалитета. Именно на нее и нажал охранник после того, как преступник ворвался внутрь.

Безопасность

В колледжах, школах и детсадах усилят меры безопасности

В связи с трагедией в казанской гимназии № 175 министр просвещения Сергей Кравцов подписал письмо для регионов с рекомендациями по усилению мер безопасности в школах, колледжах, детсадах и других образовательных организациях.

Документ содержит правила, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья как учеников, так и педагогов, подчеркивает пресс-служба ведомства.

- Необходимо выработать дополнительные меры с учетом анализа обстановки в субъекте РФ, провести проверки состояния защищенности организаций, вести разъяснительную работу в педагогических коллективах, классные часы о законопослушном поведении, а также проводить общешкольные родительские собрания, - говорится в тексте документа.

Также минпросвещения обращает внимание на необходимость неукоснительного соблюдения требований к антитеррористической защищенности объектов образования.

Какие меры прописаны в постановлении? Среди прочего - системы видеонаблюдения и сигнализации, охрана сотрудниками ЧОП или вневедомственной охраны, посты охраны, КПП, металлоискатели (стационарные или ручные). А еще - планы эвакуации, учения и тренировки по обеспечению безопасности, системы передачи тревожных сообщений и многое другое.

- Новые рекомендации минпросвещения включают подробный антикризисный план работы. Деятельность антикризисной команды должна обеспечиваться поддержкой внешнего консультанта, который оказывает помощь как на стадии формирования команды, ее обучения, так и во время действия ЧС, - сообщает ведомство. - В рекомендациях уточняется, что этим специалистом должен быть представитель антикризисного подразделения или городской службы экстренной психологической помощи.

"В кризисных ситуациях собственных ресурсов образовательной организации часто оказывается недостаточно. Именно поэтому необходима координация работы с региональными антикризисными подразделениями", - подчеркивается в документе.

Подготовила Ксения Колесникова

Власть

Президент дал ряд поручений после трагедии в Казани

В связи с трагедией в казанской школе президент РФ Владимир Путин дал во вторник ряд важных поручений. Отдельное - директору Росгвардии Виктору Золотову. Ему поручено проработать новые правила оборота гражданского оружия.

"Срочно проработать новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте и может быть на руках у населения с учетом вида оружия, которое использовал стрелявший", - сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иногда в качестве охотничьего регистрируют те виды стрелкового оружия, которые в других странах используются как штурмовые, пояснил пресс-секретарь президента. Новое положение призвано устранить эти противоречия.

В то же время правительство РФ обеспечит помощью детей, пострадавших в результате стрельбы в казанской школе, окажет содействие родственникам погибших. В Казань во вторник по поручению президента вылетели министры просвещения и здравоохранения. "В связи с трагическими событиями в школе в Казани Владимир Путин выслушал доклад директора ФСБ Александра Бортникова о деталях произошедшего", - сообщил Дмитрий Песков. Также президент переговорил по телефону с премьер-министром Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и главой МЧС Евгением Зиничевым.

Было принято решение, что на самолете МЧС, который уже вылетает в Казань с медиками, психологами и оборудованием, будут министры Сергей Кравцов и Михаил Мурашко.

Отмечается, что президент глубоко соболезнует родственникам погибших и желает скорейшего выздоровления раненым.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник назвал бесчеловечной и жестокой трагедию в Казани. Традиционное совещание со своими заместителями глава правительства начал с минуты молчания и слов соболезнования родным и близким погибших. "Ученики школы и взрослые погибли, и каждая такая потеря - это огромное горе", - подчеркнул он.

Вице-премьер Татьяна Голикова во вторник рассказала, что в Татарстан отправлены девять спецалистов-медиков, судебно-медицинские эксперты и психологи, работающие в таких ситуациях. Республика, заверила зампред правительства, обеспечена всем необходимым, но из Москвы готовы предоставить любую необходимую помощь.

В Госдуме во вторник предложили ужесточить оборот гражданского оружия. По словам председателя думского комитета по безопасности Василия Пискарева, внесен законопроект, предусматривающий новые основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия.

"Еще одно наше предложение, уже оформленное законодательно, - это усиление ответственности за незаконный сбыт оружия, в том числе через интернет. Мы предлагаем сбыт боеприпасов, взрывчатки и оружия квалифицировать как тяжкое преступление, с существенным повышением ответственности вплоть до 20 лет лишения свободы. Сбыт через интернет - отдельный квалифицирующий признак", - сказал Пискарев, уточнив, что дополнительно будет проведен анализ уже действующего законодательства об оружии на предмет его совершенствования.

Подготовили Кира Латухина, Владимир Кузьмин, Иван Петров