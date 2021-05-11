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11.05.2021 13:14
Рубрика: Власть

Мишустин назвал нападение на школу в Казани бесчеловечным и жестоким

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает бесчеловечным и жестоким нападение на школу в Казани.

Традиционное совещание со своими заместителям глава правительства начал с минуты молчания и слов соболезнования родным и близким погибших при нападении на казанскую гимназию. "Ученики школы и взрослые погибли, и каждая такая потеря - это огромное горе", - подчеркнул он.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Мишустин рассказал, что обсуждал происшествие с президентом, который дал ряд поручений. В столицу Татарстана вместе с бригадой медицинских специалистов вылетает министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также министр просвещения Сергей Кравцов.

"Надо помочь и родителям, и детям. Важно, чтобы они все получили необходимую и медицинскую помощь, и психологическую", - заявил Михаил Мишустин. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой держать вопрос на контроле.

Во вторник в гимназии № 175 в Казани два человека устроили стрельбу. Погибли 11 человек, пострадали более 30. Один из нападавших задержан, второй был ликвидирован.

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