Мишустин назвал нападение на школу в Казани бесчеловечным и жестоким

Традиционное совещание со своими заместителям глава правительства начал с минуты молчания и слов соболезнования родным и близким погибших при нападении на казанскую гимназию. "Ученики школы и взрослые погибли, и каждая такая потеря - это огромное горе", - подчеркнул он.

Мишустин рассказал, что обсуждал происшествие с президентом, который дал ряд поручений. В столицу Татарстана вместе с бригадой медицинских специалистов вылетает министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также министр просвещения Сергей Кравцов.

"Надо помочь и родителям, и детям. Важно, чтобы они все получили необходимую и медицинскую помощь, и психологическую", - заявил Михаил Мишустин. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой держать вопрос на контроле.

Во вторник в гимназии № 175 в Казани два человека устроили стрельбу. Погибли 11 человек, пострадали более 30. Один из нападавших задержан, второй был ликвидирован.