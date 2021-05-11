Второго напавшего на школу в Казани ликвидировали

Сотрудники сил специального назначения ликвидировали одного из напавших на гимназию в Казани, сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах. Его личность сейчас устанавливается.

Ранее сообщалось, что один из нападавших был задержан полицейскими при попытке скрыться. Второй оставался в здании и пытался отстреливаться.

В настоящее время в учебном заведении силовики продолжают проверять все помещения.

Напомним, утром 11 мая двое неизвестных ворвались в гимназию №175 на улице Файзи в Казани и устроили стрельбу, по предварительным данным, из автоматического оружия. По последним данным, жертвами ЧП стали 11 человек - дети и сотрудники школы. 32 человека получили травмы различной степени, их доставили в больницы города.