Нижегородцы организовали мемориал погибшим при стрельбе в Казани

На Театральной площади Нижнего Новгорода организован временный мемориал, посвященный погибшим при стрельбе в казанской школе. Горожане приносят сюда цветы и свечи.

- Нижегородцы всегда чутко реагируют на чужую беду, не остаются в стороне. Огромное количество соболезнований и искренние проявления скорби появляются в социальных сетях. Считаю правильным, чтобы у людей была возможность почтить память погибших и выразить слова поддержки пострадавшим, - сказал губернатор Глеб Никитин.

Ранее глава региона выразил свои соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при стрельбе в казанской школе № 175. Число жертв достигло девяти человек.