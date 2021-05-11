Президент Беларуси направил соболезнование в связи с трагедией в Казани

В Беларуси с глубокой болью и скорбью восприняли шокирующую новость о чрезвычайном происшествии в одной из школ Казани, в результате которого погибли дети и их учитель. Об этом говорится в тексте соболезнования, которое направил 11 мая Александр Лукашенко президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

"Невозможно найти оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу в мирное время невинных людей", - говорится в соболезновании.

От имени белорусского народа и себя лично глава государства направил самые искренние соболезнования родным и близким погибших и всем жителям Татарстана, а также пожелал скорейшего выздоровления потерпевшим в этой страшной трагедии.

Напомним, число погибших при стрельбе в гимназии в Казани возросло до девяти человек.