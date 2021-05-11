Школьницы рассказали, как им удалось выбраться при нападении на школу

Ученицы казанской гимназии №175, где сегодня утром произошла стрельба, рассказали корреспонденту "РГ", как произошла трагедия, и как им удалось покинуть здание.

По словам одной из учениц седьмого класса, она вместе с одноклассниками выпрыгнула из окна.

- Урок у нас шел в классе на первом этаже. Мы услышали стрельбу и начали выскакивать через окна, - сказала девочка.

Учащаяся пятого класса рассказала, что перед стрельбой был слышен звук похожий на взрыв.

- Во время урока мы услышали взрыв, а потом выстрелы. В коридоре видели человека с автоматом, - поделилась школьница.

Трагедия в казанской гимназии №175 произошла утром 11 мая. 19-летний молодой человек ворвался в здание и открыл стрельбу. Жертвами злоумышленника стали семь детей и педагог.