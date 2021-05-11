СК детально установит причины стрельбы в Казани

Никаких подробностей в ведомстве не приводят, лишь говорят, что выслушав доклады руководства СК Татарстана, Александр Бастрыкин дал им "ряд поручений". И сказал, что будут приняты все меры для детального установления причин трагедии.

С этих поручений началось оперативное совещание в Следственном комитете, на котором обсудили расследования громких преступлений первой декады мая.

Так, говорил о нескольких происшествиях в Санкт-Петербурге. Это расследование дела об избиении педиатра в поликлинике. Возбудили дело по факту хулиганства, задержан подозреваемый. Он под домашним арестом. Александр Бастрыкин поручил повторно выйти в суд с ходатайством об изменении меры пресечения на заключение под стражу.

Затем Александр Бастрыкин заслушал доклады о расследованиях дел, когда преступления совершены против детей. Это дела о нападении на девочку, получившую ножевое ранение, об истязании 7-летней девочки, обнаруженной в одном из кафе города вместе с маленьким братом. По делу об истязании следствие установило семью детей, из которой раньше забрали старшую дочь. Младшие дети сейчас в больнице, родители детей задержаны, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения. Также проверяются органы опеки, которые допустили нахождение детей в социально опасном положении. Ход расследования на контроле в центральном аппарате ведомства.

Обсуждая происшествия, связанные с нападением бездомных собак на детей в Оренбургской и Мурманской областях, Председатель поручил оказать помощь пострадавшим детям и изучить, как в регионах решаются проблемы по отлову бездомных животных должностными лицами, ответственными за этот вопрос.

Бастрыкин заслушал доклады о происшествиях, связанных с пожарами. Напомним, в Саратовской области при пожаре погибли мать и двое детей. Глава СК остался недоволен ходом расследования. Недостаточно изучено, почему дети находились в социально опасном положении. Он поручил возбудить уголовное дело об оставлении в опасности против родственника детей, который во время пожара распивал спиртные напитки в доме с их матерью. После возгорания мужчина покинул жилище, не оказав помощь погибавшим.

По расследованию пожаров в омской деревне, где сгорели дома, Александр Бастрыкин поручил проверить роль сотрудников служб пожарного надзора и их действия в этой ситуации.

На совещании руководство СУ СК по Волгоградской области сообщило о новых результатах расследования гибели двоих граждан, в том числе подростка, при взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны. На сегодня следствие изъяло документацию о проведении инструктажа по безопасности, опросило представителей поискового движения, проводивших раскопки. Бастрыкин поручил подготовить обращение в профильные ведомства с тем, чтобы было акцентировано внимание на риски при проведении подобных патриотических мероприятий и их предупреждение.

В Забайкальском крае продолжается расследование дела по факту исчезновения в 1997 году ветерана Великой Отечественной войны. Александр Бастрыкин напомнил о необходимости установить причины отказа в возбуждении уголовного дела по факту пропажи человека в те годы, и заслушал имеющиеся на этот момент результаты предварительного следствия.

В Москве и Калининградской области следственные органы устанавливают обстоятельства избиения детей. В столице 12-летний мальчик попал в больницу после удара отчима. Возбуждено уголовное дело по ст. 117 УК РФ (истязание), следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении фигуранта под стражу, однако межрайонный прокурор не поддержал позицию следствия, и суд отказал в удовлетворении ходатайства. Это решение обжаловано в вышестоящей инстанции. В Калининградской области в подъезде дома обнаружили избитого годовалого ребенка. Возбуждено дело против матери, которая уже дважды лишалась родительских прав на других детей. Глава СК России остался недоволен ходом расследования со стороны подчиненных, которые до сих пор не дали оценки действиям органов опеки и попечительства. Он поручил возбудить уголовное дело о халатности и велел начать служебную проверку сотрудников следственного управления.

Еще одно происшествие касалось гибели туристки в Кабардино-Балкарии на несанкционированном аттракционе по прыжкам со скалы. Уже известно, что организаторами нелегального аттракциона стали трое жителей Москвы. Александр Бастрыкин поручил разобраться в правовом регулировании такого вида досуга.