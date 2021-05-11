СК опроверг информацию о заложенной в казанской школе взрывчатке

В Следственном комитете РФ заявили, что информация о взрывчатке, заложенной в раздевалке казанской школы №175, не подтвердилась.

"Распространяемая в СМИ информация о заложенном Ильназом Галявиевым в гимназии взрывном устройстве не соответствует действительности. На самом деле при входе в школу он взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие", - сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она подчеркнула, что никаких других взрывных устройств при осмотре места трагедии следственной группой не обнаружено.

Представитель ведомства также напомнила, что вся достоверная информация может исходить только от того правоохранительного органа, в чьем производстве находится уголовное дело.