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11.05.2021 18:46
Рубрика: Происшествия

Стала известна личность второй погибшей учительницы в Казани

Текст: Олег Корякин (Казань)

Вторым педагогом, убитым при стрельбе в казанской гимназии № 175, была 55-летняя учительница начальных классов Венера Айзатова. Об этом корреспонденту "РГ" на месте ЧП рассказала сестра погибшей.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Она пыталась дозвониться до нее сразу же после случившегося, но не смогла. После чего приехала в гимназию, где ей и сообщили о гибели родственницы.

Венера Айзатова - педагог с 34-летним стажем. Имела различные награды. В частности, диплом "Учитель цифрового века" за активное применение в работе современных информационных технологий.

Напомним, утром 11 мая в гимназию № 175 ворвался 19-летний выпускник. Он открыл огонь по детям и педагогам. В результате скончались семеро школьников и две учительницы. В больницах города находится 21 человек, пострадавших при нападении.

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