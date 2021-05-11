Стала известна личность второй погибшей учительницы в Казани

Вторым педагогом, убитым при стрельбе в казанской гимназии № 175, была 55-летняя учительница начальных классов Венера Айзатова. Об этом корреспонденту "РГ" на месте ЧП рассказала сестра погибшей.

Она пыталась дозвониться до нее сразу же после случившегося, но не смогла. После чего приехала в гимназию, где ей и сообщили о гибели родственницы.

Венера Айзатова - педагог с 34-летним стажем. Имела различные награды. В частности, диплом "Учитель цифрового века" за активное применение в работе современных информационных технологий.

Напомним, утром 11 мая в гимназию № 175 ворвался 19-летний выпускник. Он открыл огонь по детям и педагогам. В результате скончались семеро школьников и две учительницы. В больницах города находится 21 человек, пострадавших при нападении.