В Казани оценивают возможность эвакуации пострадавших детей в Москву

В ближайшее время будет решен вопрос, кого из детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе, эвакуируют в федеральную клинику в Москву, сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, решение по транспортировке будет приниматься в зависимости от стабильности состояния пациентов. "Взлет-посадка - это всегда дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Учитывая, что была кровопотеря, это не безопасно", - сказал министр. Проведение гемотрансфузии и трансфузии препаратов крови потребовалось четырём детям. Также в настоящее время продолжаются две хирургические операции.

"Сейчас мы провели обход всех детей, находящихся на лечении. В детской больнице находятся 18 пациентов, из них шестеро детей тяжелых, двое детей в крайне тяжелом состоянии. Восемь детей получили пулевые ранения, огнестрельные, остальные получили повреждения в результате травмирования осколками стекла и эвакуации из здания", - подчеркнул Мурашко.

Он также отметил, что в Казань из Москвы прибыли в общей сложности 39 специалистов, 18 - из федеральных клиник, включая анестезиологов-реаниматологов, хирургов, психиатров, восемь специалистов Центроспаса и дополнительно еще 12 психологов от МЧС России. В больнице в достаточном объеме есть все лекарственные препараты, препараты крови.

Трагедия произошла утром 11 мая. Бывший ученик казанской гимназии № 175 19-летний Ильназ Галявиев принес с собой огнестрельное оружие и начал стрелять. На место происшествия прибыли силовики. Подросток был задержан. По факту массового убийства возбуждено уголовное дело. В результате случившегося 7 детей и двое взрослых погибли.