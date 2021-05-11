В Татарстане открыли "горячую линию" после стрельбы в школе

МЧС Татарстана открыло "горячую линию" после стрельбы в казанской гимназии.

Узнать необходимую информацию и получить помощь можно по телефону 8 (843) 288-45-67. К специалистам Центра экстренной психологической помощи присоединятся коллеги из других регионов.

Напомним, сегодня утром два человека начали стрельбу в школе на улице Файзи, один из злоумышленников был задержан. По последним сведениям, жертвами трагедии стали 11 человек, еще 32 пострадавших отправили в больницы.

Вход во все школы города ограничен, идут проверки безопасности. Так, появились слухи о стрельбе в еще одной школе, но они не подтвердились.